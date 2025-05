Volvo anuncia corte de 3 mil empregos para reduzir custos

A Volvo anunciou um corte de cerca de três mil empregos como parte de um plano amplo para reduzir custos e se tornar mais eficiente em meio a um mercado automotivo global desafiador. No mês passado, a montadora sueca alertou que os cortes aconteceriam, ao lançar um plano de ação de custos e caixa totalizando 18 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,89 bilhão).

O CEO da Volvo, Hakan Samuelsson, disse nesta segunda-feira que o plano era importante para a construção de um negócio mais forte e resiliente. "A indústria automotiva está passando por um período desafiador. Para lidar com isso, precisamos melhorar nossa geração de fluxo de caixa e reduzir estruturalmente nossos custos", afirmou.

As demissões afetarão principalmente os funcionários do escritório da empresa na Suécia, com cerca de 1,2 mil cargos cortados.