Benefícios fiscais podem ser o dobro do previsto e é preciso análise, diz Barreirinhas

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira. 27. a deputados que há benefícios fiscais que podem ser o dobro do previsto pelo governo e que é preciso "análise" sobre o tema. "Hoje nós temos um mecanismo mais preciso de controle que é a Dirbi. Estive ontem com o senador Efraim Filho (União-PB), presidente da Comissão Mista do Orçamento, levando o relatório da Dirbi, que, de fato, demonstra que há muitos benefícios fiscais que estão num patamar até de dobro daquilo que é previsto", afirmou sobre a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária.

O secretário não comentou sobre valores, mas nesta segunda, 26, o Broadcast registrou que os dados atualizados de renúncia fiscal referentes aos benefícios tributários monitorados pela Dirbi de 2024 foram levados ao senador. A apuração dá conta de que o Agronegócio, a Zona Franca de Manaus (ZFM) e as Áreas de Livre Comércio (ALC) consumiram, juntos, mais de R$ 200 bilhões em benefícios em 2024 - cerca de R$ 100 bilhões a mais do que o valor projetado no Demonstrativo de Gastos Tributários de 2025, previsto na Lei Orçamentária.

"É uma questão, sim, a ser analisada", disse hoje o secretário aos deputados.