Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em ambiente comercial

Na China continental, o Xangai Composto cedeu 0,18%, a 3.340,69 pontos, em seu quarto pregão consecutivo de perdas, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,29%, a 1.971,03 pontos.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu adiar a imposição de uma tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho, alimentando esperanças de que os dois lados consigam chegar a um acordo tarifário. Antes disso, Trump havia ameaçado impor a tarifa a importações europeias a partir de 1º de junho. O recuo do presidente americano ajuda a impulsionar os futuros das bolsas de Nova York hoje.

No noticiário da Ásia, o lucro industrial chinês avançou em ritmo anual mais forte em abril (3%) do que em março (2,6%), segundo dados oficiais, enquanto o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, sinalizou hoje que mais aumentos de juros virão, a depender das condições econômicas de preços. A última vez em que o BoJ elevou seu juro básico foi em janeiro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela terceira sessão seguida, com alta de 0,56% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.407,60 pontos.

