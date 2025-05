Bolsas de NY fecham em alta após índice de confiança do consumidor e adiamento de tarifas à UE

Na volta do feriado de Memorial Day, as bolsas de Nova York fecharam a terça-feira, 27, em alta e recuperaram parte das perdas acumuladas na semana passada, em reação ao índice de confiança do consumidor norte-americano, divulgado pelo Conference Board, e à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana, de adiar para 9 de julho a aplicação de tarifa de 50% sobre as importações da União Europeia.

O Dow Jones subiu 1,78% aos 42.343,65 pontos; o S&P 500 avançou 2,05%, aos 5.921,54 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 2,47%, aos 19.199,16 pontos. Os dados são preliminares.

A ação da Tesla ganhou 6,94%, mesmo com queda nas vendas na Europa pelo quarto mês consecutivo. O impulso veio de declarações do CEO Elon Musk, que no fim de semana afirmou ter retornado ao trabalho integral na montadora - assim como em suas outras empresas. A Tesla caiu 3% na semana passada, encerrando uma sequência de quatro semanas de alta. O projeto de lei fiscal e de gastos recém-aprovado pela Câmara dos EUA inclui medidas que obrigam donos de veículos elétricos a pagar taxas anuais, enquanto o Senado votou para revogar uma medida da Califórnia que proibia a venda de novos carros a gasolina a partir de 2035.