Câmara aprova projeto que dá aval para Banco do Nordeste criar subsidiárias

Quando levou a proposta à Câmara, o governo sustentou que o desempenho de atividades por meio de subsidiárias propiciaria "mais dinamismo e competitividade, com potencial de maior geração de resultados para o BNB e consequente impacto positivo ao Tesouro Nacional".

O relator do projeto é o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara. Ele argumentou que a proposta visava "dotar o BNB de instrumentos modernos de gestão e operação, ampliando sua capacidade de resposta às demandas do mercado".

"A constituição de subsidiárias para o desempenho de atividades específicas mostrou-se prática adotada pelas principais instituições financeiras do mercado brasileiro, incluindo nesse rol as instituições financeiras públicas", apontou.

Guimarães também sustentou que a autorização seguia precedentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O deputado frisou que a proposta "não altera a natureza jurídica do BNB nem compromete sua função pública de banco de desenvolvimento regional".

Durante a votação em plenário, o PL chegou a tentar retirar o tema da pauta, mas sem sucesso.