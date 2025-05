Camex mantém tarifa de 25% para aço e inclui NCMs de fuga em nova rodada de proteção

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) decidiu nesta terça-feira, 27, manter a alíquota de 25% do Imposto de Importação para 19 NCMs de aço já contemplados pela medida e estendê-la para mais quatro itens, totalizando agora 23 NCMs. Estas últimas foram caracterizadas como "NCMs de fuga", de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). As medidas valem por 12 meses.

De acordo com o MDIC, estas quatro novas NCMs foram classificadas como "NCMs de fuga" e incluídas na medida após a identificação de aumentos expressivos nas importações ao longo do último ano. Segundo a Pasta, esses produtos passaram a ser utilizados como substitutos daqueles originalmente tarifados.

"O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) renovou as medidas tarifárias adotadas no ano passado para reduzir o surto de importação de produtos de aço, com objetivo de continuar fortalecendo a indústria nacional nesse setor", justifica a Pasta.