Coordenador faz reunião interna e prevê audiências públicas do GT da reforma administrativa

Pedro Paulo espera que até sexta-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), publique o ato de criação do grupo. Antes, o parlamentar havia dito que sua indicação para a coordenação, feita pelo X, era o gatilho para os 45 dias que o grupo terá para discutir o tema. Com a perspectiva de a contagem do prazo ter início com a formalização da criação do GT, o prazo ficaria para 14 de julho. "Ganharíamos mais uma semana", indicou o relator.