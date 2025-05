Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5,65 em dia de apetite por divisas latino-americanas

"O real está acompanhando outras moedas da América Latina. A história é de continuidade de fluxo para mercados emergentes", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, ressaltando que o IPCA abaixo do esperado levou a um recuo dos juros das NTN-Bs e estimulou a compra de ações. "Isso é um sinal de que há entrada de investidores estrangeiros para ativos de risco, o que é favorável para o real. A demanda pelo leilão de linha também foi menor, o que sugere que há menos pressão sobre o câmbio".

O IPCA-15 desacelerou de 0,43% em abril para 0,36% em maio, 0,08 ponto porcentual abaixo da mediana de Projeções Broadcast (0,44%). Foi também a menor leitura mensal para os meses de maio desde 2009. A avaliação majoritária dos analistas é que a parte qualitativa do índice foi positiva, com menor pressão em núcleo e serviços subjacentes, embora permaneçam em níveis elevados.

O economista Vladimir Caramaschi, sócio-fundador da +Ideas Consultoria Econômica, destaca que, apesar da leitura do IPCA-15, a inflação segue elevada, com os preços de serviços indicando que a convergência para a meta levará tempo.

"Ainda assim, o IPCA-15 é uma boa notícia, que reforça a tese de que a política monetária já se encontra suficientemente restritiva, bastando que permaneça assim por um longo período", afirma Caramaschi. "O resultado favorece a leitura de que o ciclo de alta da Selic terminou na última reunião do Copom".

Lá fora, a moeda americana sobe em relação a pares, com ganhos de mais de 1% frente ao iene japonês, e na comparação com a maioria das divisas emergentes e de países exportadores, na esteira de avanço bem acima do esperado do índice de confiança do consumidor dos EUA em maio, segundo o Conference Board. As taxas dos Treasuries recuaram em bloco, o que também pode ter favorecido divisas latino-americanas

"Os rendimentos de longo prazo do Tesouro dos EUA estão recuando após a notícia de que o Ministério das Finanças do Japão reduzirá a emissão de seus próprios títulos de longo prazo. A notícia está ajudando a estabilizar ativos de risco, com as ações dos EUA em alta", afirma o Citi, em relatório.