Estados e municípios terão perda de R$ 4,5 bi por ano com reforma do IR, diz Barreirinhas

E completou: "A rigor não é neutro. Por quê? Porque no ano passado, o fundo de participação dos Estados e dos municípios apresentou um crescimento real de aproximadamente 10% e, neste ano, pedi os dados para o Tesouro, o aumento será de 9% a 11%. E por que isso? Por causa de medidas que foram tomadas no Congresso Nacional para aumentar a arrecadação do IR."

Tributação 'injusta'

O secretário da Receita Federal ainda repetiu que a tributação no Brasil é injusta - um dos argumentos que baseiam o projeto de lei do governo que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, compensando a mudança com a taxação da alta renda.

"Hoje, uma pessoa de alta renda, tem uma alíquota efetiva de em torno de 2,5%. E o que ele paga de imposto de renda no final do ano representa 2,5% das suas rendas, enquanto um trabalhador paga em torno de 9% da sua renda. Repare, por exemplo, um professor de ensino médio tem uma alíquota efetiva de 9,6%. Um policial militar, quase 10%. E por que ocorre essa distorção? Porque quando você pega toda a população brasileira, 70% da sua renda é renda do trabalho, o que é natural", indicou Barreirinhas, que foi convidado para a audiência pública da Comissão a pedido do relator Arthur Lira (PP-AL).

Arrecadação

O secretário da Receita Federal garantiu à Comissão Especial do Imposto de Renda na Câmara que não há alta de arrecadação, com o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, no acumulado de quatro anos. "No período global, abrangido por essa medida que, no nosso entender, não pode ser analisada isoladamente, há um equilíbrio, há uma tendência a convergir para essa neutralidade. No período total de quatro anos de impacto, não há um ganho efetivo, não há aumento da arrecadação. No ano de 2026 há um valor maior, que ele é compensado, de certa forma, por um valor menor neste ano. Em 2027 haverá uma redução substancial dos valores por conta da aplicação do redutor", explicou.