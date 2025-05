Foco de gripe aviária em granja comercial em no RS está contido, assegura Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que o foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro (RS) está contido. O município registrou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) do País, confirmado em 15 de maio, e está em vazio sanitário.

"Posso assegurar que o foco de Montenegro está contido, apesar de estarmos no quinto dia depois da desinfecção da granja e do aparecimento do foco. Pela rapidez na propagação dessa doença, pela letalidade e pela agressividade do vírus, se esse vírus tivesse escapado para outras regiões, em quatro a cinco dias teríamos novos casos", disse Fávaro, durante audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. "Isso mostra que as barreiras sanitárias funcionaram. Passados 28 dias do período incubatório do vírus, vamos declarar o Brasil novamente livre de gripe aviária. A tendência é de que isso ocorra nos próximos 22 dias", assegurou Fávaro.

O ministro destacou que os trabalhadores da granja não se contaminaram com a doença. "Em paralelo, subimos a régua no sistema de alerta, chegando a ter 20 suspeitas de investigação e hoje estamos com 11. Isso não é motivo de preocupação e, sim, como deve ser, pelo menor sintoma em aves é dever do avicultor reportar ao sistema para os animais serem testados", disse o ministro.