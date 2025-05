Governo dos EUA terá controle em empresa resultante do acordo Nippon Steel-U.S. Steel

McCormick descreveu o veto do governo americano como uma "golden share" e sugeriu que a ideia partiu da própria proposta da Nippon Steel.

A Nippon Steel ainda não se manifestou sobre aceitar o parâmetro descrito por Trump e McCormick como alternativa a sua oferta de compra da empresa.

Enquanto buscava a aprovação de autoridades americanas para rever o veto à aquisição, a Nippon Steel aumentou gradualmente o valor que pretende investir na U.S. Steel além do preço da compra. Esse valor agora soma US$ 14 bilhões, segundo Trump, McCormick e a senadora estadual da Pensilvânia Kim Ward, que avaliou o negócio em US$ 28 bilhões.

O investimento de US$ 14 bilhões inclui a construção de um novo forno elétrico a arco - equipamento usado para produzir aço de alta qualidade a partir de sucata - em algum lugar dos EUA, segundo o gabinete da senadora.

Além disso, a Nippon Steel direcionaria US$ 2,4 bilhões para instalações da U.S. Steel na região de Pittsburgh, incluindo a siderúrgica Edgar Thomson Works, construída no século XIX, além da construção de um novo centro de pesquisa e desenvolvimento na Universidade Carnegie Mellon, disseram autoridades americanas.

Segundo McCormick, a Nippon Steel assinará um "acordo de segurança nacional" com o governo americano, o que implicaria um CEO americano, um conselho com maioria americana e uma "golden share" que permitiria aos EUA garantir que os níveis de produção da companhia não sejam reduzidos.