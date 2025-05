Índice de confiança do consumidor dos EUA sobe a 98 em maio

Já o índice de condições atuais, com base na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, subiu 4,8 pontos, para 135,9.

Em nota, o Conference Board informa que a melhora interrompe cinco meses consecutivos de declínio na confiança do consumidor, impulsionada pela trégua tarifária entre EUA e China.