INSS: 4 casos de descontos associativos foram reconhecidos como erro pelas entidades

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, informou nesta terça-feira, 27, que, até o momento, foram registradas 68 mil respostas de entidades contestadas por fraudes em descontos associativos aplicados sobre benefícios previdenciários. Desse total, 43.526 entidades declararam já ter feito a restituição de valores por meios distintos do aplicativo do INSS - seja por decisão judicial ou por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Apenas quatro casos foram reconhecidos como erro de fato pelas associações, ou seja, situações em que houve admissão de que os descontos foram realizados sem a devida documentação.

Waller reiterou que o governo fechará um acordo judicial com a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF) para viabilizar o ressarcimento dos beneficiários que foram vítimas das fraudes.