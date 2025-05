Justiça homologa plano de recuperação judicial da AgroGalaxy e encerra 8 meses de negociação

Para credores quirografários comuns, o plano oferece duas opções principais: recebimento de até R$ 15 mil à vista com quitação total da dívida, ou adesão a um esquema com deságio de 85% e pagamento parcelado em 26 vezes, começando apenas três anos após a homologação. Os pagamentos terão correção pela Taxa Referencial acrescida de 0,5% ao ano.

O plano prevê a venda de uma carteira de recebíveis avaliada em R$ 760 milhões, operação que deve injetar R$ 91 milhões em caixa e contribuir para reduzir cerca de R$ 300 milhões em dívidas. A proposta foi apresentada por dois fundos e inclui duplicatas e notas promissórias vencidas entre 2013 e 2024.

A empresa também pode vender outros ativos por meio de Unidades Produtivas Isoladas (UPIs), sempre com autorização judicial prévia. "A cláusula que permite a alienação com controle judicial confere a flexibilidade necessária para que a empresa se adapte a novas realidades de mercado", decidiu a magistrada, rejeitando objeções sobre falta de detalhes.

Com a homologação, a AgroGalaxy tem dois anos para cumprir as obrigações do plano, sob pena de conversão em falência. "O descumprimento de qualquer obrigação do plano durante esse período bienal resultará na convolação da recuperação judicial em falência", advertiu a juíza. A decisão determina ainda o cancelamento de protestos e a retirada de registros de inadimplência.

A crise da AgroGalaxy reflete dificuldades do setor de revenda de insumos, pressionado por quebra de safras, inadimplência rural e aperto creditício. No quarto trimestre de 2024, registrou prejuízo de R$ 292,4 milhões e queda de 69,3% na receita, para R$ 741 milhões. No acumulado do ano, o prejuízo chegou a R$ 2,48 bilhões, com receita de R$ 4,61 bilhões - menos da metade dos R$ 9,4 bilhões de 2023.

Para enfrentar a crise, adotou medidas como conversão de vendas a prazo em operações à vista, antecipação de recebimentos e redução de estoques de R$ 839,8 milhões para R$ 223,8 milhões. As ações elevaram o caixa de R$ 195 milhões para R$ 480 milhões no final de 2024. A empresa deve divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2025 em 29 de maio, após o adiamento da data inicial.