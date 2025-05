Lira prevê iniciar relatório do IR semana que vem, mas só após ter dados da Receita

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) indicou nesta terça-feira, 27, que pode começar a desenhar o texto do relatório sobre o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda já a partir da próxima semana, mas só se tiver acesso a dados da Receita sobre o cruzamento da tributação da pessoa jurídica com a pessoa física.

"A gente precisa ter números para que a nossa assessoria trabalhe com mais transparência. Para que a gente possa, a partir da próxima semana, que vai ser uma semana de Brics, começar a chamar os parlamentares, os coordenadores de partidos na comissão para se começar a desenhar um texto de relatório. Se for o caso, para a gente começar a construir algum texto que tem a maioria, tanto na Comissão quanto no plenário", indicou.

A declaração foi dada logo após a reunião da Comissão Especial que ouviu o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. O chefe do Fisco entregou nesta terça-feira, 27, as respostas sobre questionamentos feitos pela Comissão à Fazenda. Segundo Lira, ainda que faltem sete ou oito retornos sobre as perguntas feitas por ele e pelo presidente do colegiado, Rubens Pereira Júnior (PT-MA).