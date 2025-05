Na briga por ultrarricos, Visa lança cartão que oferece até encontro com artistas em shows

Um dos principais objetivos da Visa é dar mais munição para o esforço dos bancos na forma deles se relacionarem com os clientes ultrarricos. A ideia é que as instituições usem o novo serviço exclusivo para fidelizar essa classe de consumidores para que eles usem vez mais serviços do banco que oferece o cartão, um conceito que ficou conhecido como principalidade na indústria bancária, e que ganhou força na medida em que o mesmo cliente passou a ter conta em diversas instituições financeiras.

Além disso, segundo a Visa, o segmento é visto com importância, uma vez que o grupo de alta renda responde por quase 85% do volume de pagamentos internacionais.

Exclusividade

A noção de luxo silencioso se traduz das formas mais diversas de serviços exclusivos que estarão disponíveis aos clientes, entre eles o acesso a ingressos de shows esgotados em todo mundo, traslado de helicóptero até o aeroporto no Brasil, experiência de compra em lojas após o horário de funcionamento normal, além de uma sala VIP exclusiva no aeroporto de Guarulhos.

"A ideia é oferecer o que não está a alcance do dinheiro apenas", afirmou Alves, no encontro com os jornalistas, ao citar o convite para a apresentação na sua própria casa. "Queremos dar também o que o cliente tem de mais valioso: tempo."

Há vários exemplos desse tipo de experiências do tipo, desde o filho de um empresário brasileiro que pediu para conhecer uma equipe de Fórmula 1 no exterior, até um noivo que pediu para o serviço da Visa ajudar a arrumar um casamento num aeroporto. Outra oferta inusitada é tentar arranjar encontro dos clientes com seus músicos e artistas favoritos nos camarins de shows no Brasil e no mundo.