Ninguém está falando em cortes dramáticos de juros, diz Lane, do BCE

Segundo ele, o BCE está atento aos riscos advindos das tensões comerciais globais, como os impactos das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. "Fatores como o câmbio, os preços da energia e a realocação das exportações chinesas podem puxar a inflação para baixo", mas isso pode mudar se as negociações entre EUA e União Europeia (UE) fracassarem, alertou.

Sobre a política de juros, Lane afirmou que o BCE busca um "caminho do meio": "Se mantivermos os juros altos por muito tempo, a pressão desinflacionária pode nos levar abaixo da meta. Se cortarmos demais, a economia em recuperação pode reacelerar a inflação."

Embora evite cravar o nível neutro dos juros, ele indicou que o BCE está no intervalo intermediário, que exige calibração cíclica: "Estamos navegando nessa zona neste momento. Esse é o foco das discussões no BCE." Lane também avaliou que as ondas de inflação como as recentes são raras, mas que choques externos podem tornar a política monetária mais ativa no futuro.