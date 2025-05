OCDE alerta para excesso global de capacidade no setor de aço até 2027 e riscos à indústria

A indústria global do aço está sob forte pressão devido ao avanço do excesso de capacidade, que pode comprometer a sustentabilidade do setor nos próximos anos. A conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que projeta "aumentos substanciais na capacidade de produção de aço de até 6,7% (165 milhões de toneladas métricas)" entre 2025 e 2027, em relatório divulgado nesta terça-feira, 27.

Segundo a OCDE, o crescimento é puxado por investimentos concentrados em países asiáticos, especialmente China e Índia, em um momento em que a demanda global deve seguir fraca. "As economias asiáticas deverão representar 58% da nova capacidade", diz o documento, que estima que o volume excedente poderá chegar a 721 milhões de toneladas até 2027.

Caso confirmadas, as estimativas representarão um volume de 290 milhões de toneladas superior à produção atual de todos os países da organização. Com a demanda crescendo apenas 0,7% ao ano até 2030, segundo projeções da OCDE, o relatório alerta para um cenário de sobreoferta crônica e deterioração da saúde financeira das empresas.