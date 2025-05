OCDE aponta salto nas exportações chinesas de aço e avanço do protecionismo global

O crescimento das exportações de aço da China em meio ao excesso de capacidade global tem provocado uma onda de medidas protecionistas mundo afora, alerta a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em relatório publicado nesta terça-feira, 27. A entidade afirma que "as exportações de aço da China dispararam para um nível recorde de 118 milhões de toneladas em 2024", superando o pico da crise do aço de 2015-2016.

O documento observa que "as pressões provocadas por exportações a preços baixos levaram a um salto nas novas investigações antidumping". Em 2024, "19 governos iniciaram 81 investigações antidumping envolvendo produtos siderúrgicos", número cinco vezes maior que o registrado no ano anterior. "Quase 80% dos casos foram iniciados contra produtores asiáticos, com a China respondendo por mais de um terço do total", diz a OCDE.

Além das disputas formais, crescem também medidas amplas, como aumentos generalizados de tarifas sobre o aço em diversos países. A entidade nota que "cada vez mais países têm adotado medidas mais abrangentes para proteger suas indústrias siderúrgicas, por meio de aumentos tarifários setoriais".