Petróleo fecha em queda com valorização do dólar e cautela antes da reunião da Opep+

Ainda há muitas incertezas no mercado, especialmente em relação à política de sanções dos EUA, alertam os analistas do Commerzbank. Por um lado, as negociações nucleares com o Irã parecem inconclusivas, mas com perspectiva otimista, com uma possível flexibilização das sanções ao petróleo iraniano em pauta, escrevem os analistas. Por outro lado, o clima entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, parece ter se deteriorado, reacendendo preocupações com novas sanções.

Os preços do WTI e do Brent acumulam queda superior a 14% no ano. Na avaliação do Goldman Sachs, os preços mais baixos entre 2025 e 2026 podem levar a um pico de produção de xisto nos EUA mais cedo e menor que o previsto.

O investimento em capital no setor petrolífero provavelmente continuará em queda, e a falta de novos projetos em países não integrantes da Opep, a estagnação da produção de xisto nos EUA e a recuperação nas taxas de declínio devem pesar sobre o crescimento da oferta fora do grupo, escrevem os analistas do banco.