Principais bolsas da Europa estendem ganhos com alívio de tensões comerciais

Após o recuo de Trump, uma porta-voz da Comissão Europeia disse ontem que EUA e UE concordaram em "acelerar as negociações comerciais e manter contato próximo".

O subíndice europeu de defesa era destaque no horário acima, com alta de 1,7%, após Trump ameaçar impor sanções adicionais à Rússia pela falta de progresso nas conversas de paz com a Ucrânia.

Dados benignos de confiança também contribuem para o apetite por risco na Europa. Em maio, o índice de sentimento econômico da zona do euro avançou para 94,8 pontos, vindo consideravelmente acima da previsão de analistas.

Às 7h14 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,96%, ao voltar de um feriado bancário, enquanto a de Paris avançava 0,26%, a de Frankfurt ganhava 0,72% e a de Milão tinha alta de 0,41%. Já a de Madri se mantinha estável e a de Lisboa caía 0,48%.

