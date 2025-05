Taxas futuras de juros recuam com Treasuries e IPCA abaixo do esperado

As taxas de juros negociadas no mercado futuro registram queda em todos os vencimentos na manhã desta terça-feira, 27, tendo por influências o resultado do IPCA-15 de maio, de 0,36%, que ficou muito próximo do piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast (de 0,35% a 0,53%).

Além disso, as taxas dos Treasuries registram fortes quedas, refletindo questões diversas, entre elas o adiamento da aplicação da tarifa comercial de 50% sobre produtos da União Europeia e a expectativa por novos dados econômicos nos Estados Unidos.

Às 9h49, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,685%, ante 14,720% do ajuste de segunda-feira, 26. O DI para janeiro de 2027 projetava 13,830%, contra 13,955% do ajuste anterior. O vencimento de janeiro de 2029 tinha taxa de 13,410%, contra 13,582% de segunda.