Uruguai: BC mantém juros a 9,25% de forma unânime para garantir convergência da inflação a 4,5%

As projeções de inflação de curto prazo do Banco Central mostram uma queda um pouco maior do que a prevista na reunião anterior do comitê, o que deve permitir que a meta de 4,5% seja atingida nos próximos 12 meses.

"No âmbito global, as projeções de crescimento, que já foram revisadas para baixo, continuam a ser afetadas pela incerteza persistente das políticas. No Uruguai, os indicadores de curto prazo mostram que a atividade continua menos dinâmica do que na reunião anterior", acrescentou a instituição.