Vendas da Tesla caem 49% em abril na Europa, em reação contra Musk; chinesa SAIC cresce

As vendas da Tesla caíram 49% em 32 países da Europa, em abril, apesar da aceleração do crescimento do mercado de carros elétricos, de acordo com números divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), nesta terça-feira, 27. No total, foram 7.261 veículos entregues, ante 14.228 no mesmo mês em 2024, o que indica uma reação negativa contra o CEO da montadora, Elon Musk, por suas posições políticas.

Os números, que abrangem os 27 países-membros da União Europeia (UE) e cinco outras nações fora do bloco, corroboram dados iniciais da Suécia, Holanda e Dinamarca, divulgados no início deste mês, que apontavam para um colapso nas vendas da Tesla. Nos primeiros quatro meses deste ano, as vendas europeias da montadora caíram cerca de 39%, para 61.320 unidades.

A montadora de Musk busca se recuperar de protestos e boicotes devido à intromissão do CEO na política dos EUA e enfrenta uma intensificação da concorrência de marcas rivais de veículos elétricos, especialmente da China. A Tesla também está sofrendo porque teve que fechar fábricas por várias semanas para atualizar seu utilitário esportivo mais vendido, o Model Y, o que reduziu o fornecimento.