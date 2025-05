Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após rali em NY com alívio tarifário

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com leves variações nesta quarta-feira, após Wall Street reagir com um rali ontem à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho.

O índice japonês Nikkei ficou estável em Tóquio, em 37.722,40 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,53% em Hong Kong, a 23.258,31 pontos, e o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,10% em Taiwan, a 21.357,72 pontos.