Bolsas da Europa fecham em queda com cautela sobre negociações comerciais entre EUA e UE

As ações de montadoras subiram com força após relatos de negociações avançadas com o governo dos EUA para aliviar tarifas impostas pela gestão Trump sobre peças e veículos importados. A BMW avançou 4,3%, a Mercedes-Benz ganhou 2,71%, e a Volkswagen subiu 1,15%. Na contramão, a Stellantis - dona de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep - caiu 2,23% após anunciar o italiano Antonio Filosa como novo CEO global.

Em Madri, o BBVA cedeu 2,25% e foi a maior queda porcentual do Ibex-35. O governo espanhol planeja uma revisão adicional da oferta hostil do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pelo Banco de Sabadell, seu concorrente menor, prolongando ainda mais a batalha de aquisição que já dura um ano.

No front macroeconômico, representantes da UE e dos EUA têm um encontro marcado para quinta-feira, em mais uma tentativa de destravar as negociações antes do prazo final de 9 de julho, segundo a Bloomberg.

Já na França, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, em linha com as expectativas do mercado.