Bolsas da Europa perdem fôlego e operam mistas, após ganhos recentes com alívio tarifário

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/05/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, perdendo fôlego após os ganhos que acumularam com um recente alívio nas tensões comerciais, enquanto investidores aguardam desdobramentos da política tarifária do governo Trump e reagem ao noticiário corporativo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,29%, a 550,71 pontos, depois de subir nos dois pregões anteriores em reação à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a importações da UE, de 1 de junho a 9 de julho.