Comef: Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil continua em 0%

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) manteve zerado o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil (ACCPBrasil). Em comunicado publicado nesta quarta-feira, 28, o colegiado afirma que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) está preparado para enfrentar a materialização de riscos de crédito.

"As provisões para perdas de crédito e os níveis de liquidez e de capital dos bancos se mantêm adequados", diz o comunicado do Comef. "Diante da reduzida exposição cambial e da pequena dependência de funding externo, a exposição do SFN a flutuações financeiras originadas no exterior é baixa."

O ACCPBrasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de crédito e consumida em sua contração. O instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito e dos preços dos ativos.