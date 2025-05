Confiança do Comércio sobe 1,6% em maio ante abril, 2ª alta consecutiva, diz CNC

"A evolução nos próximos meses dependerá, em grande parte, do comportamento da inflação, das políticas monetárias e da dinâmica do consumo das famílias", declarou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Na passagem de abril para maio, o componente de avaliação das condições atuais cresceu 1,4%, com altas nos itens economia (4,1%), empresa (0,4%) e setor (0,8%). O componente das expectativas subiu 2,3%, com aumentos nos quesitos economia (2,2%), setor (2,3%) e empresa (2,4%). O componente das intenções de investimentos teve elevação de 0,9%, com altas nos itens estoques (0,5%), investimentos na empresa (0,2%) e na contratação de funcionários (1,8%).

"O otimismo com a melhora da percepção das condições de crédito estimula investimentos no curto prazo, algo que também foi observado na pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de maio, que avançou 1,4%. Mas o cenário é desafiador pela convergência de fatores que impedem um crescimento mais expressivo", avaliou o economista João Marcelo Costa, da CNC, em nota.