Crescimento do PIB real registrado no 1º trimestre recuou acentuadamente, diz Fed na ata

De acordo com a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 28, a autoridade monetária dos Estados Unidos sinalizou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real registrado no 1º trimestre de 2025 recuou acentuadamente e que, a partir de 2027, projeta-se retorno da inflação à meta de 2%.

Os dirigentes também notaram que as importações reais de bens e serviços dispararam no primeiro trimestre, em razão da antecipações de compras antes de tarifas.

O texto destaca que o comitê de política monetária apontou incerteza elevada em torno da política comercial e que as tarifas levaram a uma deterioração significativa no sentimento de risco global.