Dólar avança e se aproxima de R$ 5,70 com incerteza sobre IOF

"O dólar já vinha em alta no exterior, com a espera por notícias das negociações comerciais dos EUA com a União Europeia. Depois, veio a ata mostrando que os dirigentes do Fed não têm pressa e estão disposto a ter mais clareza sobre as perspectivas para a inflação, que pode ser mais persistente com as tarifas", afirma a economista-chefe da Coface para a América Latina, Patrícia Krause.

Após a divulgação do documento, houve ligeiro aumento da aposta de redução acumulada de 50 pontos-base pelo Fed neste ano, de acordo com a plataforma de monitoramento do CME Group. A visão predominante é de que o corte inicial deve ocorrer em setembro.

O gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo, afirma que o ambiente externo desfavorável a emergentes, com boa parte do pregão tomada pela expectativa em torno da ata do Fed, alimentou a busca por posições cambiais defensivas, turbinadas pelo desconforto crescente com o que classifica como "barbeiragem" do governo na questão do IOF.

"O mercado de câmbio estava mais tranquilo, bem alinhado ao exterior. Nos últimos dias, passou a refletir também a reação negativa do mercado às mudanças no IOF. Tudo isso reforça a sensação de que o governo não quer cortar gastos e acabou apelando para um imposto que é regulatório, e não arrecadatório", afirma Galhardo.