Durigan: se IOF for alterado, traz ajuste na execução do Orçamento

Falando com jornalistas após uma reunião entre a Fazenda, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e os maiores bancos privados do País, o secretário-executivo disse que a pasta vai fazer uma avaliação "célere e criteriosa" sobre alternativas colocadas à mesa para a mudança no IOF. Ele também disse que a orientação do Palácio do Planalto e da própria Fazenda é conversar com o Congresso sobre o tema.

Ao todo, o governo esperava arrecadar R$ 20,5 bilhões este ano com as mudanças no IOF. A mudança na cobrança que seria instituída sobre fundos deve retirar R$ 2 bilhões dessa conta, adiantou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última sexta-feira.