Em audiência pública, setor financeiro elogia MP do consignado e pede manutenção da iniciativa

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 1292/25 discute, nesta quarta-feira, 28, as novas regras do crédito consignado, que ampliam a modalidade para trabalhadores do setor privado e autorizam contratações em plataformas digitais. Se aprovada pelo Congresso, a MP passa a valer como lei.

Conforme a MP, as mudanças buscam baratear custos ao simplificar o fluxo de informação entre empresas, bancos e clientes. Representantes de financeiras presentes elogiaram a iniciativa e apresentaram balanço dos primeiros meses de operação. Ainda, solicitaram ajustes por meio de propostas de emendas.

O subsecretário de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, Vinicius Brandi, classificou o modelo proposto como "extremamente positivo". Para ele, o sistema digital "amplia o volume de dados dos trabalhadores, permite produtos mais customizados e reduz juros graças ao ganho de escala e à concorrência aberta entre instituições". Brandi disse que as discussões seguem "norteadas pela máxima segurança", para evitar fraudes ou uso indevido de informações.