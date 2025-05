Fávaro afirma que gripe aviária é oportunidade para mostrar robustez do sistema

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a gripe aviária é uma oportunidade para mostrar a robustez do sistema sanitário brasileiro. "Não queremos comemorar tragédias e crises. A gripe aviária é uma oportunidade para mostrar robustez do sistema sanitário com o primeiro foco em plantel comercial já contido em Montenegro", disse Fávaro, durante audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Ele citou que a robustez do sistema sanitário brasileiro é comprovada pelo próprio tempo que o vírus levou a entrar no plantel comercial brasileiro.

"Nenhum país do mundo demorou tanto para ter gripe aviária em plantel comercial como o Brasil. O Brasil era um dos poucos países que não tinha vírus no sistema comercial e temos apenas um caso confirmado", disse Fávaro, mencionando que há 11 suspeitas da doença sendo investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial.