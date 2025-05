Fazenda: Haddad tem reunião do Comsefaz e almoço com presidente do Conselho Europeu

O Ministério da Fazenda divulgou a agenda do ministro Fernando Haddad para esta quarta-feira, 28. Além de participar de uma reunião extraordinária do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e DF (Comsefaz), às 9h, ele almoça com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, às 12h30.

Na terça-feira, 27, o Estadão/Broadcast mostrou que Haddad deve se encontrar com banqueiros nesta quarta-feira para discutir o aumento do IOF anunciado na semana passada. O compromisso não consta da agenda.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também queria promover um encontro de senadores com Haddad nesta quarta-feira para debater a medida. Esse encontro também não está na agenda do ministro.