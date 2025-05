Febraban diz que trouxe a Haddad alternativas de fonte de receita e redução de despesa

Ao lado do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, Sidney disse que a percepção, após o encontro, foi de que Haddad "está disposto a construir conosco".

"Nós gostaríamos muito que essa medida fosse revisitada. Agora, essa é uma decisão não só política, mas também técnica, e nós continuaremos a dar subsídios para que possamos revisitar esse aumento e tirar esse custo, que não é só do crédito: esse é um custo, inclusive, da produção, do investimento e do consumo", disse o presidente da Febraban.

Operações de risco sacado

Isaac Sidney disse nesta quarta-feira que a entidade e os quatro maiores bancos do País levaram ao Ministério da Fazenda preocupações com as mudanças nas alíquotas de IOF incidentes sobre operações de crédito.

"O foco desta reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad foi o IOF sobre operações de crédito, sobretudo operações que não eram nem mesmo taxadas, como, por exemplo, a operação de risco sacado, que é muito importante para o varejo, para os fornecedores, e que ela está bastante encarecida depois desse aumento", disse Sidney.

Após a reunião, e ao lado de Durigan, Sidney disse que o maior impacto do aumento de IOF parece incidir sobre micro, pequenas e médias empresas, nas contas da entidade. "O custo no crédito, de fato, tem um impacto bastante relevante", comentou.