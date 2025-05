Gripe aviária: confirmado novo foco em ave silvestre no RS; suspeita no TO é descartada

Um novo caso de gripe aviária (influenza aviária em alta patogenicidade) em aves silvestres foi confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 13 horas. O foco envolve aves da espécie joão-de-barro (Furnarius rufus). Além disso, uma suspeita da doença em abatedouro comercial de aves em Aguiarnópolis (TO) foi descartada, com resultado negativo para a gripe aviária.

As notificações em aves e/ou de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

No total, o País já registrou 166 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 162 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 170 ao todo no País.