HP deve aumentar preços e transferir produção para fora da China em meio à pressão tarifária

Para o ano fiscal de 2025, a HP agora espera um lucro ajustado por ação de US$ 3 a US$ 3,30, abaixo da previsão anterior de US$ 3,45 a US$ 3,75. Para o trimestre atual, a empresa previu lucros ajustados por ação de US$ 0,68 a US$ 0,80, incluindo um encargo de US$ 0,11 relacionado à reestruturação.

Os analistas consultados pela FactSet esperavam ganhos ajustados de US$ 0,90 por ação para o trimestre atual e de US$ 3,56 por ação no ano.

O lucro da HP foi de US$ 406 milhões, ou US$ 0,42 por ação, para os três meses encerrados em 30 de abril, abaixo dos US$ 607 milhões, ou US$ 0,61 por ação, um ano antes.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,71, abaixo dos US$ 0,80 esperados pelos analistas. A receita aumentou 3,3%, chegando a US$ 13,22 bilhões. Os analistas esperavam vendas de US$ 13,13 bilhões.

Às 18h18 (de Brasília), as ações da HP tombavam 15,07% no after hours de Nova York.

