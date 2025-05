Ibovespa cai 0,47%, abaixo dos 139 mil, com foco no Caged e na ata do Fed

O Ibovespa interrompeu uma série de três ganhos e cedeu nesta quarta-feira 0,47%, aos 138.887,81 pontos, em dia negativo também em Nova York. O dia foi de ajuste bem distribuído pelas ações de primeira linha, à exceção de Bradesco (ON +1,74%, na máxima da sessão no fechamento; PN +0,69%). O giro na B3 ficou em R$ 19,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 0,77% e, no mês, avança 2,83% faltando duas sessões para o encerramento de maio - no ano, acumula ganho de 15,47%.

Na ponta do índice na sessão, Brava (+4,28%), Vamos (+3,75%) e PetroReconcavo (+3,40%). No lado oposto, Usiminas (-4,67%), Azul (-3,74%), com a confirmação de que a companhia aérea ingressou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, e CSN (-3,67%). Entre as blue chips, apesar do avanço do petróleo em Londres e Nova York, Petrobras foi destaque negativo, com a ON em baixa de 1,24% e a PN, de 0,32%, ambas nas respectivas mínimas do dia no fechamento.

Para junho, ao lado de questões domésticas, como as idas e vindas em torno do IOF e sua aceitação pelo Congresso, fatores externos estruturais continuarão a dar o tom para os negócios, com efeito direto para o fluxo estrangeiro na B3, decisivo até aqui para a progressão acumulada pelo Ibovespa no ano, com renovações de máximas históricas, na casa dos 140 mil pontos, neste mês, observa Jonatas Pires Faura, especialista em alocação de ativos na WIT Invest.