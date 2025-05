Líder do PDT diz que partido votará pela derrubada do aumento do IOF

As propostas ainda serão discutidas pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), junto aos líderes partidários.

Votações

Após a demissão do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, o PDT da Câmara decidiu se tornar independente do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 6 de maio.

Mesmo assim, a sigla seguiu a orientação do Planalto em quase todas as votações no plenário desde então. Heringer promete que o distanciamento ficará claro na votação do projeto que busca barrar o aumento do IOF.

Segundo levantamento feito pelo Estadão/Broadcast, nas 27 votações realizadas no plenário entre 6 e 27 de maio que tiveram orientações do governo, o PDT seguiu o Executivo em 25 delas, dando quase a totalidade de votos da bancada.

As únicas vezes que o PDT se opôs ao governo ocorreram nesta terça-feira, 27, quando o governo orientou a favor de retirar da pauta da sessão da Câmara dois projetos. Um buscava indenizar de serviço voluntário em folga servidores do agro e outro revoga dispositivos considerados obsoletos da Consolidação das Leis do Trabalho.