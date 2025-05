Lula indica Antonio Mathias Nogueira Moreira para diretoria da Anac

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou ao Senado a indicação de Antonio Mathias Nogueira Moreira para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Moreira atua desde 2023 como diretor de governança e integridade na Caixa e faz parte do Conselho de Administração da Infra S.A.

A indicação, publicada no Diário Oficial da União (DOU), é para a vaga aberta após o término do mandato do diretor Ricardo Bisinotto Catanant, em março deste ano.