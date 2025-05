Lula: Para atender pobres, presidente não pode 'governar com a cabeça'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 28, que as obras da transposição do Rio São Francisco são a "redenção de um povo". O presidente disse ainda que, para governar o Brasil, é preciso ter "coração" e não atender a pedidos de técnicos que alegam as construções não possuem perspectiva econômica.

"Eu acredito que ela é a redenção de um povo, e é por isso que eu venho aqui quantas vezes for necessário. A cada metro de canal que for feito, pode me chamar que eu venho. A primeira alegria de quando eu vi a primeira água de Cabrobró entrar no canal do São Francisco, é a mesma que eu vou ter quando eu anunciar o fim da transposição", disse Lula.

Segundo Lula, para atender aos mais pobres, o presidente não pode "governar com a cabeça". Segundo ele, técnicos aconselham o chefe do Executivo a não fazer obras do tipo no Nordeste por acharem que a transposição do Rio não tem viabilidade econômica.