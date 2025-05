Nascimento: Gostaria de editar até fim do ano novas regras de divulgação de FR e comunicados

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, afirmou nesta quarta-feira, 28, que gostaria de editar até o fim deste ano a norma que redefine as regras de divulgação de fatos relevantes e de comunicados ao mercado.

"Eu adoraria poder editar essa norma até o final do ano", disse Nascimento, após participar do evento "Perspectivas do Stewardship no Brasil", realizado na sede da CVM, no Rio de Janeiro. "Embora a edição da norma não esteja prevista para o ano de 2025, eu ficaria muito satisfeito de até o final do ano poder entregar mais essa regra".

A reforma das regras de divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado, previstas na Resolução CVM 44, de 2021, foi colocada pela CVM em consulta pública no último dia 13, com prazo para recebimento de sugestões e comentários até o próximo dia 27 de junho.