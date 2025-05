Ouro fecha em queda com cautela antes da ata do Fed e dados de inflação dos EUA

Segundo James Hyerczyk, da FXEmpire, o metal precioso opera em um movimento de consolidação, com o mercado à espera de novos gatilhos para definir a direção no curto prazo. "Após a queda de terça-feira, compradores voltaram ao mercado, sustentando os preços na expectativa pela ata do Fed e pelos dados do índice PCE de abril, que serão divulgados na sexta-feira", afirmou.

David Morrison, da Trade Nation, observa que o ouro pode já ter atingido seu teto no curto prazo, embora parte dos investidores ainda veja o metal como porto seguro diante das preocupações com o alto endividamento do governo dos EUA.

O BNP Paribas, por sua vez, revisou para baixo suas projeções de preço médio do ouro: agora, espera US$ 3.685 por onça no terceiro trimestre (ante US$ 3.940) e US$ 3.850 no quarto trimestre (ante US$ 3.975).

* Com informações da Dow Jones Newswires