Pesquisa do Fed: em 2024, 73% nos EUA disseram estar bem ou confortáveis financeiramente

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta quarta-feira, 28, seu relatório de Bem-Estar Econômico das Famílias dos EUA em 2024. De modo geral, o resultado apontou para um bem-estar financeiro semelhante ao dos dois anos anteriores, já que as preocupações com os preços persistiram e as condições do mercado de trabalho permaneceram sólidas.

Segunda a pesquisa, no ano passado, 73% dos norte-americanos disseram que estavam bem ou confortáveis financeiramente. O público entrevistado considerou a inflação e os preços a principal preocupação financeira.

As percepções das economias locais e nacionais melhoraram no período, mas ainda eram negativas, apontou o Fed. 29% declararam que a economia era boa ou excelente, abaixo dos 50% de 2019.