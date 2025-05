Petróleo fecha em alta com restrição à Chevron na Venezuela e decisão da Opep+

No meio da tarde, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que é preciso saber quando usar sanções. "Se um acordo for possível, não usarei", disse. Na véspera, Trump havia afirmado que o líder russo, Vladimir Putin, está "brincando com fogo".

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu manter o nível atual de produção de petróleo acordado na reunião anterior "até 31 de dezembro de 2026", segundo comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, após o 39º encontro ministerial do grupo.

Os mercados também acompanham as negociações entre EUA e Irã, que podem levar a um novo acordo nuclear e a um alívio das sanções ao país. Mas um acordo ainda parece distante.

"Apesar das manchetes citando preços deprimidos do petróleo, da confiança do mercado abalada pelas tarifas de Trump e das preocupações com a dívida dos EUA, o WTI ainda se mantém firme acima do nível psicológico de US$ 60," afirma em nota Razan Hilal, da Forex.com. O referencial americano tem forte suporte entre US$ 55 e US$ 58 e resistência chave entre US$ 63 e US$ 65, diz Hilal.

*Com informações da Dow Jones Newswires