Quem sabe BC veja dados de emprego e possa parar de aumentar juro, diz Marinho, após Caged

O ministro pediu que o BC busque calibrar melhor a sua visão do futuro, e citou diversas ações do governo para manter a economia aquecida.

Desempenho da indústria atribuído ao governo Lula

Marinho disse que a criação de 35.068 empregos formais pela indústria brasileira em abril reflete as políticas adotadas pelo governo Lula para favorecer o setor.

"É sinal que os programas para a Nova Indústria, as políticas de fomento ao crédito, financiamento, o papel desempenhado pelo BNDES, abastecido pelo dinheiro do FAT, vêm dando conta do recado e do planejado no processo de reindustrialização", disse Marinho.

Orçamento

O ministro do Trabalho afirmou também que é necessário olhar o Orçamento do País "por inteiro", quando indagado sobre eventuais impactos do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele disse que pensar o equilíbrio orçamentário envolve vários pontos, entre eles as emendas parlamentares.