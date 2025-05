Saldo líquido do Caged é positivo em 257.528 empregos em abril

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra criação líquida de 257.528 postos formais de trabalho em abril, após um saldo de 79.726 em março (com ajustes), segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho.

O resultado ficou mais próximo do teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 267.366 novos empregos gerados, do que da mediana do levantamento, que apontava criação de 170.500 postos de trabalho.

O piso da pesquisa indicava um saldo positivo de 85.360 vagas.