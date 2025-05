Setor de serviços puxou criação de vagas em abril no Caged, com 136.109 postos

O saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em abril com criação líquida de 257.528 novos empregos formais foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 136.019 vagas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O comércio abriu 48.040 vagas no período, e a indústria, 35.068. O saldo do setor de construção foi positivo em 34.295. O da agropecuária, positivo em 4.025.

Unidades da Federação