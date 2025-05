STF começa a julgar incidência de Cide em remessas ao exterior; impacto é de R$ 19,6 bi à União

A ação, que tramita na Corte desde 2015, foi movida por uma empresa do ramo de transportes contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que autorizou a cobrança da Cide sobre valores enviados à sua matriz na Suécia. Os recursos seriam decorrência de um contrato de compartilhamento de custos (cost sharing). Como a ação tem repercussão geral, o resultado vai além do caso concreto e deverá ser seguido por toda a Justiça.

A empresa alegou violação ao princípio da isonomia porque, segundo ela, contribuintes em condições semelhantes são beneficiados com isenções. O TRF-3, por sua vez, entendeu que o contrato em questão envolve transferência de tecnologia e, por isso, se enquadra nas leis que regem a contribuição.